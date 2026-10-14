Periodista de Trivisión se lleva sorpresa al probar un inodoro en el CACCO

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Un curioso momento se registró este miércoles durante la inauguración del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO).

Mientras realizaba una transmisión en vivo desde las instalaciones de la nueva cárcel, un periodista de Trivisión decidió probar uno de los inodoros instalados en el centro penitenciario.

El comunicador accionó la cadena para mostrar su funcionamiento, pero, para su sorpresa, la pieza se desprendió y terminó en su mano.

El momento quedó registrado en la transmisión y posteriormente Trivisión compartió el video en sus redes sociales.

En las imágenes se observa al periodista mostrar la pieza que acababa de desprenderse del sanitario, en medio del recorrido por las instalaciones recién inauguradas.

El episodio ocurrió precisamente durante la presentación oficial del CACCO, ubicado dentro del complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela.

El centro fue inaugurado este 14 de octubre y está destinado a albergar privados de libertad de alto perfil criminal. La infraestructura cuenta con cinco módulos habitacionales y capacidad para alrededor de 5.000 personas y tuvo un costo superior a los 16 mil millones de colones.