Periodista de Teletica revela cuándo regresará al canal

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

El periodista de Telenoticias Jason Ureña indicó en sus redes sociales que esta semana regresará al canal luego del aparatoso accidente que sufrió el pasado 16 de agosto, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

“Vuelvo con algunas cicatrices que me recuerdan siempre que la vida es efímera, un instante. Que hoy estamos y mañana no sabemos. Que nadie es indispensable; la vida sigue. Que a cualquiera nos puede pasar. Y también: “¡Qué afortunado fui!”, manifestó Ureña.

Asimismo, aseguro que han sido semanas de mucha reflexión después de todo lo vivido desde que ocurrió el accidente y hasta la fecha.

“Regreso más maduro, pero también muy emocionado de seguir haciendo lo que me gusta: un periodismo intenso y crítico”, expresó.

El accidente

El joven periodista se desplazaba por la Ruta 32 cuando encontró un cúmulo de agua sobre la carretera. Al pasar por el sector, el vehículo derrapó, golpeó contra la valla divisoria y terminó volcándose, lo que le generó una fractura en la muñeca, otra en el medio y una lesión extra en el anular.

Ureña fue operado a inicios de setiembre y desde entonces se ha mantenido en la recuperación.