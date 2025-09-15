La periodista Lilliana Carranza presentó este lunes su renuncia a Televisora de Costa Rica, donde se desempeñaba como presentadora del programa Estado Nacional y lideraba el área de comunicación corporativa.

De acuerdo con lo confirmado por Teletica.com, la comunicadora dio a conocer su decisión a través de sus redes sociales.

“Con el corazón lleno de agradecimiento, cierro en estos días mi segundo ciclo en Televisora de Costa Rica. Mi eterna gratitud para don René Picado y su familia; así como a mi director, Ignacio Santos, por tantas oportunidades a lo largo de estos años”, expresó Carranza en su publicación.

Lilliana Carranza.

“Dar cobertura a eventos locales e internacionales como la visita presidencial en el año 2000, al papa Juan Pablo Segundo en el Vaticano, las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos, Chile y Canadá, así como eventos históricos como la pandemia o la posibilidad de dirigir un espacio de opinión semanal durante casi seis años; son apenas una parte de las memorias vividas durante estos 16 años”, agregó.

Por su parte, Televisora de Costa Rica se pronunció este lunes y destacó la trayectoria de la periodista en el medio.