Periodista de Grupo Extra recibe reconocimiento del Colper

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Celebrando el inicio de la Semana de la Comunicación, el Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper) otorgó al comunicador de Grupo Extra, Daniel Suárez, una mención de honor en la categoría del premio Jorge VargasGené 2026.

Este reconocimiento se concede tras un reportaje hecho por Suárez en febrero de este año, donde exploró el fenómeno de las listas de espera médicas desde otra perspectiva: Las personas que mueren esperando un tratamiento médico que nunca llega.

“Creo que muchas veces nos enfocamos en cómo se engrosa la cantidad de pacientes, pero si lo vemos desde una óptica más humana, es mucho más dramático si exponemos las personas que se fueron sin ser atendidos”, explicó el comunicador.

Trabajo multiplataforma

Para este reportaje, el periodista de 25 años analizó el comportamiento ascendente de las listas en la última administración, la cantidad de personas que fallecieron en cada especialidad y el testimonio de una paciente que ha transitado por varias listas de espera distintas sin lograr tener una salud plena.

Esta temática fue desarrollada por medio de tres ediciones distintas, donde se consultó a distintos actores del gremio médico y sindical de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para evaluar los problemas y posibles escenarios para vencer estas “listas de la muerte”.

Además, el trabajo fue presentado por medio de la multiplataforma de Grupo Extra, con notas en el periódico, televisión, radio y la página web de diarioextra.com.

“Lo más importante de este trabajo es poder visibilizar las historias, los nombres y el dolor que tienen que pasar decenas de costarricenses día con día por un sistema de seguridad social que muchas veces no responde al ritmo que se necesita”, agregó Suárez.

“Es un logro de todos”

Con tres años de carrera dentro de Grupo Extra, el periodista asegura que este trabajo “es un espejo” de lo que él junto con sus compañeros tratan de lograr día a día desde la redacción.

“Tengo entendido que, a nivel de periodismo como tal, es la primera vez que Grupo Extra consigue un reconocimiento de esta magnitud por parte del Colegio.

Es un logro de todos, de los que estamos, los que estuvimos y los que estarán, un detalle bonito en estos 48 años que estamos celebrando”, agregó.

Además de la mención de honor a Suárez, el gremio periodístico otorgó otro reconocimiento igual al comunicador Adrián Zúñiga de Semanario Universidad, mientras que el Jorge Vargas Gené se lo llevó Andrés Ramírez por su investigación sobre el sicariato en Costa Rica.

En la categoría Estudiante, también recibió una mención honorífica el reportaje “Los nietos del agro: El incierto futuro del campo costarricense”, publicado en Diario Extra. El trabajo fue realizado por Marcela Rojas Hidalgo, de la Universidad de Costa Rica (UCR), y fue supervisado por el subdirector editorial de Grupo Extra, Johel Solano. El reportaje resultó ganador de la clase #18 de Punto y Aparte.

En la categoría de fotografía, el Mario Roa de este año fue para el fotoperiodista John Durán, por un trabajo desarrollado para La Nación.

La jornada concluyó con premios para otros profesionales en áreas como relaciones públicas, producción audiovisual y estudiantes universitarios.