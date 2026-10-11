Periodista de Fox recibe elogios tras juego de Puntarenas y la Liga

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

Alonso García, periodista de Fox, se llevó el reconocimiento de los aficionados al fútbol y quienes observaron el juego entre Puntarenas y Liga Deportiva Alajuelense.

El compromiso tuvo que ser suspendido por más de hora y media debido a la intensa lluvia que cayó en la zona. Ante esto, el comunicador llevó la información de lo que sucedía en el estadio “Lito” Pérez sin importar el clima.

El periodista reaccionó de buena manera a los comentarios generados. (Redes sociales)

García caminó por todo el terreno de juego para mostrar los pozos que había en la cancha, entrevistó a aficionados y miembros de ambos equipos, personal de Unafut con el fin de no perder detalles de lo que ocurría.

Incluso, se animó a tirar a marco para comprobar el estado del terreno de juego, al tiempo que la afición que estaba cerca lo celebró.

En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar y destacaron su habilidad para mantenerse al aire sin importar el tiempo de espera.

El juego entre porteños y manudos se extendió por casi 4 horas, pues comenzó a las 5:00 p.m. y finalizó a las 8:45 p.m.