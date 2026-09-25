Periodista confirma cierre de reconocido programa en Canal 7

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La salida del periodista Daniel Céspedes de Teletica, después de 14 años de trabajar para la televisora, no sería un caso aislado dentro de la empresa.

El comunicador confirmó este jueves su despido mediante una publicación en Facebook, donde agradeció por los años de aprendizaje y a las personas que lo acompañaron durante su trayectoria en la empresa.

A la salida de Céspedes se suman otros despidos de personal de Teletica, en medio de una serie de movimientos que se estarían presentando actualmente dentro de la televisora.

Además, el programa 7 Estrellas también saldría del aire, según confirmó el mismo periodista a este medio.

“Correcto. Cierra 7 Estrellas”, dijo Céspedes ante una consulta de Grupo Extra.

Hasta el momento no se han comunicado públicamente detalles sobre cuándo dejaría de transmitirse el espacio ni qué ocurrirá con su equipo.

Ante estas informaciones, este medio consultó a Mario Nájera, gerente de Voz Institucional de Teletica, quien respondió sobre los movimientos que se estarían dando dentro de la empresa.

“Me referiré próximamente”, aseguró Nájera a este medio.

Por ahora, queda pendiente la posición oficial de Teletica sobre los despidos y la eventual salida de 7 Estrellas de su programación, así como las razones detrás de estos movimientos y los cambios que podrían darse en otros espacios de la televisora.