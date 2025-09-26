La periodista Melissa Alvarado, reconocida figura de Teletica, y su pareja, el músico costarricense Édgar Brenes, anunciaron que próximamente contraerán matrimonio.

Desde hace varios días, ambos se encuentran de viaje por Europa. Alvarado participó en la Maratón de Berlín, acompañada por su novio, quien la apoyó durante todo el recorrido.

Sin embargo, el viaje tenía un propósito más allá del deportivo.

A través de una publicación en Instagram, la comunicadora compartió con sus seguidores que su pareja le propuso matrimonio.

“Y así como de inesperado empezó, dije sí para el resto de mi vida”, escribió Alvarado en el post, donde también mostró imágenes del anillo de compromiso.