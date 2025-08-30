El periodismo está de luto tras el fallecimiento del comunicador Alberto Padilla, reconocido internacionalmente por su trayectoria en CNN en Español y su aporte a la opinión pública en la región.

Padilla, originario de Monterrey, Nuevo León, nació el 9 de enero de 1965 (tenía 60 años de edad). Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Monterrey y más tarde completó el Programa de Alta Gerencia en el INCAE Business School, en Costa Rica.

De acuerdo con versiones preliminares, la tarde de este viernes el periodista se encontraba en una actividad social en San José cuando comenzó a sentirse mal y sufrió un desvanecimiento. Fue trasladado al Hospital Cima, donde pese a los esfuerzos médicos, falleció en horas de la noche, según el medio CRC 89.1.

Su trayectoria

Con una carrera consolidada en medios internacionales, Padilla se desempeñó durante varios años como presentador y analista en CNN en Español, espacio desde el cual cubrió eventos de gran impacto global y entrevistó a destacadas figuras del ámbito político, social y empresarial.

En los últimos 5 años se estableció en Costa Rica, donde condujo el programa radial “A las 5 con Alberto Padilla” en CRC 89.1 Radio.

Su estilo directo, la capacidad de contextualizar los hechos y su mirada crítica lo posicionaron como una de las voces más influyentes en la comunicación de la región.

Alberto Padilla fue gran amigo de Grupo Extra. En 2024, formó parte del Consejo Editorial.

En Grupo Extra lamentamos profundamente su partida y nos unimos al dolor de su familia y seres queridos.

Descanse en paz, Alberto Padilla.