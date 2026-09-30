Taxistas incrementarían ganancias al unirse a Uber

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Con la nueva función implementada por Uber, los taxistas serán de los principales beneficiados, esto con un posible incremento de sus ganancias de forma sostenida; así justificó la aplicación de viajes la incorporación de la fuerza roja dentro de sus opciones de viaje para los usuarios, dejando en claro que lo que buscan es facilitar la movilidad a los costarricenses.

Según explicó la gerente general de Uber para Centroamérica y el Caribe, Laura Santillán, aquellos taxistas que se incorporen a la plataforma recibirán durante la fase inicial el 100% del pago realizado por los usuarios, debido a una tasa de servicio de 0%, esto sumado hasta un 30% de ganancias, esto según los resultados internacionales.

“Lo que hemos visto en otros mercados es que generan un 30% más de ganancias, se reducen sus tiempos muertos, entonces tienen mayor volumen de demanda; esos tiempos donde estaban parados en una parada ahora los utilizan para generar ganancias”, explicó Santillán.

El costo para los usuarios de utilizar esta modalidad de viaje continuará siendo establecido por las tarifas reguladas de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), explicó la empresa.

Además, al menos durante el 2027, la representante de Uber señaló que lo pagado por el usuario llegará íntegramente a los taxistas durante la fase inicial de implementación.

“Por ahora no tenemos determinada una fecha final; me comprometo a que este año va a estar activo el beneficio y vamos a ir evaluando conforme vaya avanzando cada fase del proyecto”, agregó Santillan.

Proyecto espera sumar más taxistas

La propuesta, puesta en marcha esta misma semana dentro del Gran Área Metropolitana (GAM), inició con más de 300 taxistas activos y busca sumar más trabajadores del servicio de la fuerza roja.

Según Uber, la incorporación de vehículos de transporte público fue planteada como una apuesta de largo plazo, puesto que la empresa pretende que los primeros conductores compartan su experiencia y que esto motive a otros taxistas a incorporarse progresivamente.

“Es un proyecto que inicia hoy en una fase temprana donde tenemos apenas 300, pero sabemos que hay todo un camino por recorrer. Un camino en el cual nos queremos mantener muy cercanos a la comunidad, tanto a los taxistas como a los usuarios”, señaló Santillán.

La gerente agregó que la incorporación busca integrar el transporte tradicional con herramientas tecnológicas y que el servicio ya funciona en otros países de América Latina, por lo que para los usuarios, representa una alternativa adicional, con precios sujetos a la regulación del servicio de taxi.

Sector taxista cuestiona incorporación a plataformas

El representante del sector taxista, Gilbert Ureña, cuestionó que los conductores se incorporen a plataformas digitales mientras, según su posición, enfrentan dificultades económicas y competencia que considera desleal. También señaló que los ingresos deben analizarse junto con las horas trabajadas y los costos de mantener un vehículo.

“Si al taxista le está yendo mal con la competencia desleal de las plataformas, con el desequilibrio económico financiero que tenemos, porque es demasiada la competencia sin control alguno, andan por la libre trabajando, por lo que trabajando para esas plataformas ya ni le va a rendir”, afirmó Ureña.

El dirigente sostuvo que algunos conductores tendrían que trabajar jornadas extensas para obtener ingresos suficientes y cuestionó que las tarifas permitan cubrir los costos asociados con la operación de los vehículos.

Ureña planteó como alternativa una plataforma propia para los taxistas, a partir de una herramienta de la autoridad reguladora que, según dijo, podría actualizarse mediante un eventual convenio entre el Consejo de Transporte Público (CTP) y Aresep.

“Todos estamos claros de que hay una plataforma muy robusta de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, que es cuestión de adaptarla, actualizarla más bien y, una vez que se aprueben estas regulaciones, poder salir con una plataforma propia para los taxistas”, manifestó.

Si bien el representante del sector taxista aseguró que existía esta posibilidad, indicó que el proyecto aún se encuentra en una etapa muy temprana como para su implementación.

Laura Santillán

Gerente de Uber “En esta fase inicial los invitamos con una tasa de servicios del 0%, entonces también van a recibir el 100% de lo que paga el usuario; va íntegro al bolsillo del taxista”.