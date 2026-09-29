¿Por qué la gasolina sigue al alza pese a un dólar bajo?

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Si bien Costa Rica ha mantenido un tipo de cambio bajo, el precio de la gasolina se ha mantenido al alza, un comportamiento que los expertos atribuyen al aumento de los costos internacionales del petróleo y de los productos procesados. Este escenario podría mantener los combustibles con precios elevados hasta 2027.

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) explicó que, si bien sus compras internacionales se realizan en dólares (lo que se ve favorecido por un tipo de cambio bajo, que disminuye el costo de esas adquisiciones), este componente representa apenas alrededor del 46% del precio final de la gasolina.

“El tipo de cambio bajo sí ayuda a contener el precio de los combustibles, porque Recope realiza sus compras internacionales en dólares y, al convertir esos costos a colones, un tipo de cambio menor implica un menor costo en moneda nacional. Sin embargo, su efecto debe analizarse dentro de toda la estructura del precio de los combustibles, porque no es la única variable que determina lo que paga el consumidor”, indicó la institución.

El economista Fernando Rodríguez explicó que, en realidad, el comportamiento del tipo de cambio sí se ha trasladado al mercado nacional, pero que estos efectos han quedado ocultos debido al aumento de los precios internacionales.

“En realidad sí han bajado, pero el entorno internacional en estos meses ha sido de combustibles más caros y eso ha evitado que los precios de la gasolina localmente bajen. Si además subiera el tipo de cambio, los combustibles subirían todavía más”, explicó Rodríguez.

Las autoridades, además, recordaron que Costa Rica no compra petróleo crudo, sino combustibles ya refinados, por lo que también se deben considerar los tiempos entre la adquisición y la llegada del producto al país.

Conflictos internacionales mantendrán la gasolina al alza

La presión sobre los precios de la gasolina que vive actualmente el país está relacionada principalmente con el comportamiento de los mercados internacionales. Según señaló Recope, el costo internacional tiene un peso mucho mayor dentro de la estructura tarifaria que el efecto que puede generar, por sí solo, una reducción del tipo de cambio.

Mario Mora, intendente de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), señaló que los precios nacionales reflejan la evolución de los mercados internacionales, especialmente de los productos terminados que importa Costa Rica.

Mario Mora

Intendente de Energía “Entre los factores que influyen se encuentran las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, las restricciones de logística en el estrecho de Ormuz, la volatilidad financiera y la especulación”.

“El mercado internacional de los hidrocarburos continúa mostrando una alta volatilidad en el corto plazo sin que se evidencien signos de estabilidad, precisamente porque son muchos los factores que están incidiendo. Entre ellos, las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, las restricciones de logística en el estrecho de Ormuz, la volatilidad financiera y la especulación”, señaló Mora.

El intendente agregó que también influyen los márgenes de refinación, el comportamiento de los inventarios mundiales, la producción de países que no pertenecen a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la moderación de la demanda y la dependencia de rutas estratégicas.

Fernando Rodríguez

Economista

“La gasolina ha bajado cuando el tipo de cambio baja; lo que pasa es que a veces se combinan con subidas en el precio del combustible internacionalmente, y entonces no se siente esa bajada”.

Rodríguez explicó que estos factores internacionales pueden compensar o incluso superar el beneficio que genera un colón más fuerte. Además, señaló que existe un desfase entre el momento en que se compra el combustible y cuando este llega al país, por lo que los cambios internacionales no necesariamente se reflejan de inmediato en las tarifas locales.

“Hay un periodo entre el momento en que se compra y el momento en que se recibe ese combustible, que puede durar un tiempo y eso hace que los efectos sobre los precios se vayan sintiendo con rezago”, afirmó.

Según los expertos, la diferencia temporal entre los mercados nacionales e internacionales es de aproximadamente de dos meses, es decir, que el alza del petróleo internacional se refleja aproximadamente 60 días después en el costo de la gasolina en Costa Rica.