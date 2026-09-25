“No voy a perseguir a alguien para beneficiar una corriente política”

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, rechazó los señalamientos de que su actuación al frente del Ministerio Público responda a intereses políticos y aseguró que las investigaciones se mantendrán independientes, sin importar a quién involucren.

Díaz se refirió al tema durante una entrevista en el programa En Contexto de Grupo Extra, luego de ser consultado sobre las críticas que lo señalan de asumir posiciones políticas y de ejercer oposición al Gobierno de Laura Fernández.

Además, aseguró que las decisiones de la Fiscalía no estarán condicionadas por afinidades o intereses políticos y que tampoco se dejarán de impulsar investigaciones para favorecer determinados sectores.

“No voy a perseguir a alguien para beneficiar, digamos, a una corriente política, ni voy a dejar de perseguir a alguien tampoco para beneficiar otro proyecto político”, afirmó.

El fiscal general indicó que pretende mantener los mismos criterios en el ejercicio del cargo, “Yo voy a actuar con independencia y, por supuesto, con objetividad”, añadió.

Díaz considera que esta posición es una de las razones por las cuales ha quedado en medio de confrontaciones y señalamientos públicos.

“Nunca me ha interesado la política”

El jerarca aseguró que la política partidaria nunca ha formado parte de sus intereses y recordó que su carrera profesional se ha desarrollado dentro del Poder Judicial.

“A mí nunca me ha interesado. Yo siempre he trabajado para el Poder Judicial… Nunca he sido partidario de nadie”, indicó.

Díaz hizo una diferencia entre involucrarse en política partidaria y defender el sistema democrático y la independencia de las instituciones.

Según explicó, su participación política se limita al ejercicio del voto en las elecciones nacionales.

“Yo no hablo de política ni de partidos, ni mucho menos. Eso no me interesa. Yo nunca he sido partidario de nadie. Simplemente voy y voto en las elecciones nacionales”, afirmó.

Sin embargo, sostuvo que continuará pronunciándose cuando considere que debe defender la institucionalidad y, principalmente, la autonomía del Ministerio Público.

Ante la consulta directa sobre si se considera una figura política, el fiscal negó tener aspiraciones o interés en ese ámbito.

“Yo no me considero un político y no me interesa la parte política”, sostuvo.

Aseguró que algunos de esos señalamientos surgen cuando debe pronunciarse en defensa de las instituciones que representa.