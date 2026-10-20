Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Kawa Chocolate busca ampliar su presencia en el mercado costarricense con una propuesta basada en cacao de alta pureza, sin azúcar de caña ni lácteos.

La empresa, fundada en 2019 en Guanacaste, elabora chocolates endulzados con mucílago de cacao o azúcar de coco y comercializa sus productos en zonas turísticas del país y mercados internacionales.

El emprendimiento participó en Expo Pyme, espacio que aprovechó para dar a conocer su oferta y acercarse a consumidores del Valle Central. Su propietario, Gabriel Rodríguez, explicó que la iniciativa surgió ante la necesidad de educar a la población sobre las características del cacao y las alternativas de chocolate disponibles en Costa Rica.

Gabriel Rodríguez

Dueño de Kawa Chocolate “Nuestra empresa fue fundada en 2019 como una necesidad para educar a la población sobre los usos beneficiosos de consumir cacao, ya que hace siete años eran pocas las posibilidades de conseguir buen chocolate o de buen porcentaje en Costa Rica ahora”, dijo.

Chocolates sin azúcar de caña

Una de las principales características de Kawa Chocolate es su método de elaboración. En lugar de utilizar azúcar convencional para endulzar sus productos, la empresa aprovecha el mucílago del cacao, una sustancia blanca y gelatinosa que recubre las semillas del fruto.

Este ingrediente modifica distintas etapas de producción, desde el procesamiento del cacao hasta el atemperado del chocolate, un procedimiento que permite obtener la textura y el acabado adecuados.

Su oferta incluye productos con concentraciones de 100% y otras presentaciones que contienen al menos un 70%. También utiliza azúcar de coco en algunas variedades.

Foto: Jorge Castillo. Tienen más de 10 sabores.

La empresa no incorpora azúcar de caña ni lácteos en sus chocolates. Además, ofrece sabores que van desde combinaciones tradicionales, como menta, café y almendra, hasta opciones menos habituales, como tamarindo, cardamomo, chile cayena, uchuva y maracuyá. Según explicó Rodríguez, los sabores se elaboran con ingredientes naturales.

“Nuestros productos se distinguen especialmente por la pureza, por el cacao de calidad. Trabajamos a partir del 100%, que es un producto que cada vez lo consumen más, no solamente los extranjeros, sino también el nacional, algo que me ha sorprendido”, explicó.

Expansión hacia el Valle Central

Kawa Chocolate distribuye sus productos principalmente en destinos turísticos como Monteverde, San Carlos, Guanacaste y el Caribe costarricense. También exporta a Estados Unidos y países de la Unión Europea.

Foto: Jorge Castillo. Sus productos son 100% naturales.

La empresa pretende ampliar su presencia en el mercado nacional, especialmente en el Valle Central, donde busca llegar a más consumidores interesados en chocolates con altas concentraciones de cacao.

“Para nosotros Expo Pyme ha sido un espacio bastante bueno, especialmente porque no somos del área de San José, somos del área de Guanacaste, trabajamos un poquito más con el sector turismo y con el extranjero y ya queremos expandir un poquito la marca”, añadió el emprendedor.

La empresa mantiene como objetivo continuar con sus exportaciones y aumentar su alcance dentro de Costa Rica.

Foto: Jorge Castillo. Sus puntos de venta son principalmente en zonas turísticas.

Sabores de Kawa Chocolate

Menta

Café

Almendra

Tamarindo

Fresa

Cayena (chile)

Cardamomo

Marañón

Uchuva

Maracuyá

Puntos de venta