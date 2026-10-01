Gritos, silbidos y reclamos marcan sesión solemne en Puntarenas

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La sesión solemne de la Asamblea Legislativa en Puntarenas terminó marcada por gritos, silbidos, reclamos y constantes llamados al orden mientras los diputados pronunciaban sus discursos ante ciudadanos presentes en la Casa de la Cultura.

La actividad se desarrolló en el marco de los homenajes a Juan Rafael Mora Porras y al general José María Cañas y contemplaba un debate reglado sobre la situación de la provincia. Sin embargo, las intervenciones de las bancadas opositoras fueron interrumpidas en múltiples ocasiones por un grupo de simpatizantes del oficialismo.

Foto: Asamblea Legislativa.

La primera en enfrentar reclamos fue la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, quien incluso pidió a la presidenta en ejercicio del Congreso, Esmeralda Britton, que facilitara micrófonos a las personas que la cuestionaban.

La socialcristiana recordó que la actual Asamblea tiene menos de seis meses de funciones y pidió dirigir también los reclamos hacia el Ejecutivo.

“Esta Asamblea Legislativa lleva menos de seis meses en ejercicio, pero el gobierno de la continuidad lleva cuatro años y seis meses”, señaló.

Nogui Acosta – Jefe de fracción del PPSO “Los filibusteros hoy son otros, son los que no dejan avanzar este país, son aquellos que se oponen a todo, que no permiten que este país avance”

La tensión aumentó durante el discurso de Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), cuando desde el público se escucharon repetidamente gritos de “fuera”. Britton tuvo que intervenir varias veces para solicitar respeto y permitir que continuara el debate.

Llamado al orden

El momento más tenso se produjo con la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Norjelens Lobo, representante de Puntarenas, quien recibió abucheos, silbidos y críticas por parte de los presentes.

“Señora presidenta, un llamado al orden. Y páreme el tiempo porque mi discurso está muy bueno”, reclamó ante las constantes interrupciones. Norjelens Lobo – Diputada del PLN “Lamento que los diputados de Gobierno y la gente que llevaron hayan convertido la sesión solemne de este miércoles en una plaza pública pagada por los costarricenses”

Además, un video que circula en redes sociales captó al diputado oficialista Ariel Mora, sentado en primera fila, chiflando mientras Lobo pronunciaba su discurso. En las imágenes se observa al legislador cubriéndose parcialmente la boca mientras silba.

Ariel Mora, diputado del PPSO. Foto: Asamblea Legislativa.

Oficialismo defiende gestión

Cuando llegó el turno de Pueblo Soberano (PPSO), los discursos estuvieron centrados en defender las acciones impulsadas desde la administración del expresidente Rodrigo Chaves y la de la mandataria Laura Fernández.

A la vez, el oficialismo señaló a los opositores de obstaculizar el avance de proyectos de importancia para el país, como el de Armonización Eléctrica y Jornadas 4 – 3.

Directorio del Congreso. Foto: Asamblea Legislativa.

El diputado Royner Mora aseguró que durante años Puntarenas recibió “miseria, abandono, migajas”, situación que, según afirmó, cambió con Chaves.