Gobierno cambia postura y da marcha atrás en Acuerdo Transpacífico

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) quedó descartada luego de que la presidenta Laura Fernández ordenara archivar el proceso.

La mandataria justificó la decisión por la falta de información que, según afirmó, impidió a los sectores productivos conocer las condiciones del acuerdo y prepararse para competir con economías de mayor escala.

“Instruí que no se firme ese tratado y que se archive de manera inmediata. Como su presidente, jamás puedo poner en juego el futuro de miles de familias costarricenses que se dedican a la ganadería, a las lecherías, a la producción de frutas y verduras en pequeña y mediana escala”, indicó Fernández en un mensaje dirigido a la ciudadanía.

La presidenta sostuvo que había solicitado compartir el texto completo con los sectores involucrados, pero aseguró que estos no lo habían recibido. Por esa razón, destituyó a la ministra de Comercio Exterior (Comex), Indiana Trejos, y cuestionó que se pretendiera avanzar con un acuerdo cuyas condiciones, a su criterio, no estaban suficientemente claras para quienes podrían verse afectados.

Cambio de postura

El anuncio modifica la posición que el Gobierno mantuvo durante varias etapas del proceso de adhesión. Las negociaciones se retomaron en 2022, con el inicio del mandato del expresidente Rodrigo Chaves, durante el cual Fernández se desempeñó como ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y ministra de la Presidencia.

A pocos meses del cierre del Gobierno, Comex anunció un «gol de último minuto» al concluir las negociaciones en mayo de este año.

El proyecto de adhesión al tratado transpacífico formó parte del plan de gobierno de Fernández durante la campaña política. Sin embargo, al asumir la Presidencia, manifestó al sector agrícola, principal opositor de la iniciativa, que el acuerdo no «había recibido su aval».

Hace tres semanas, la presidenta sostuvo una reunión con más de 40 sectores productivos. En ese encuentro, que se extendió durante unas siete horas en Casa Presidencial, Fernández reconoció problemas en el proceso de acercamiento y ordenó abrir mesas de trabajo para analizar los alcances del tratado y eventuales medidas compensatorias.

“Después de esta jornada de diálogo me queda aún más claro que durante la negociación de este acuerdo comercial faltó cercanía, faltó diálogo e incluso hubo opacidad por parte de Comex en el periodo pasado”, manifestó en dicha reunión.

En aquella ocasión, la mandataria no descartó la adhesión, pero tampoco autorizó a Comex a firmarla. La expectativa era definir una posición antes de una reunión prevista en Vietnam entre el 23 y el 27 de noviembre. Ahora, Fernández ordenó detener el proceso y archivar el acuerdo.

Las preocupaciones de los productores se concentraron en la competencia con países que tienen estructuras productivas y costos diferentes. Entre las actividades que expusieron riesgos figuran la lechería, la ganadería, el café, la palma aceitera y la horticultura.

Plan para el sector agro

Sector agrícola se manifestó en contra de Transpacífico. (Foto: Jorge Castillo)

Fernández anunció una agenda de acompañamiento para los productores agropecuarios nacionales que no exportan. Entre las medidas, mencionó el fortalecimiento del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), con el propósito de aumentar las compras de las instituciones públicas a agricultores y ganaderos costarricenses.

También prometió apoyo para la comercialización de sus productos y acciones contra el contrabando y el comercio ilícito. El mensaje presidencial no detalló montos, plazos ni metas concretas para ejecutar esas medidas.

“Continuaré velando por la competitividad nacional, por el libre mercado, por la inversión extranjera y por el crecimiento de nuestras exportaciones, pero ante todo le juré al pueblo de Costa Rica ser absolutamente transparente y, en el caso del Transpacífico, las circunstancias no lo permitieron”, señaló Fernández.

La mandataria agregó que la política de apertura comercial de Costa Rica permitió que el país exporte más de 5 mil productos a cerca de 160 países. La actividad exportadora genera ingresos por más de $26 mil millones y empleo para 300 mil costarricenses.

¿Qué es el Acuerdo Transpacífico?

El CPTPP es un acuerdo comercial integrado por 12 economías de América, Asia y Oceanía. En conjunto, representa un mercado potencial cercano a los 600 millones de consumidores y alrededor del 15% del producto interno bruto mundial, según el contexto expuesto durante las discusiones.

Costa Rica busca incorporarse al bloque desde 2022 y concluyó las negociaciones sustantivas en mayo de 2026. La adhesión permitiría ampliar el acceso a mercados como Japón, Australia, Nueva Zelanda, Brunéi, Vietnam y Malasia, con los que el país no tiene tratados comerciales vigentes.

Destitución de la ministra

La destitución de Indiana Trejos acompaña la decisión de no continuar con el proceso de adhesión. La jerarca formó parte del equipo negociador durante el Gobierno anterior y había encabezado gestiones comerciales vinculadas con países asiáticos.

Su salida se suma a la del excanciller Manuel Tovar y Roberto Thompson, ministro de trabajo, como los altos jerarcas que dejaron el gabinete presidencial en los primeros meses del gobierno de la continuidad.

Además, también destaca la renuncia de Laura López, gerente general de Procomer, anunciada el pasado lunes.