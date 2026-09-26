Fenómeno de El Niño golpeará bolsillo de costarricenses

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La menor disponibilidad de agua provocada por el fenómeno de El Niño, sumada a condiciones de calor extremo en diversas partes del país, podría elevar el costo de la electricidad, los alimentos y los servicios básicos, lo que terminaría trasladando el impacto al bolsillo de los costarricenses.

Así lo advierten expertos y representantes empresariales, quienes señalan que sectores como la agricultura, la ganadería y la generación eléctrica ya preparan medidas para enfrentar el impacto.

El economista Fernando Rodríguez explicó que la reducción de las lluvias a raíz de El Niño obligaría a aumentar el uso de generación térmica para compensar una eventual menor producción hidroeléctrica. Sin embargo, esa alternativa tiene un costo mayor debido al precio de los combustibles utilizados para producir electricidad.

“Llegará a pasar porque hay que moverse a generar con combustibles y, ante la escasez de agua que se proyecta y con el precio de los combustibles hoy, pues evidentemente esto va a ser más caro. La generación térmica, en términos generales, es más cara que la hídrica o la eólica”, señaló Rodríguez.

El economista agregó que la afectación también podría trasladarse a los productos agropecuarios, pues la falta de lluvia dificulta la producción de pastos para el ganado, lo que puede repercutir tanto en la disponibilidad de carne como en la producción de leche.

En agricultura, Rodríguez mencionó que productos como el tomate y otros vegetales, además de cultivos de exportación como el café y la piña, podrían experimentar aumentos en sus precios debido a las condiciones climáticas.

Además, la afectación a los costarricenses no necesariamente se limitaría a aumentos de precios, pues, según el economista, una eventual falta de agua potable también podría generar gastos adicionales para los hogares que deban comprar agua, adquirir recipientes de almacenamiento o recurrir a otras alternativas para disponer del líquido.

“Ante la ausencia del líquido en el servicio de agua, pues la gente tiene que buscar opciones alternativas para proveerse a través de otras vías, como hacer tanques en la casa para poder guardar agua cuando esta está disponible”, explicó.

Sector productivo ya señala afectación por El Niño

El sector empresarial también anticipa presiones sobre los costos de generación eléctrica. Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), señaló que la dependencia de la generación hidroeléctrica deja al país expuesto ante una disminución de los recursos hídricos provocada por la reducción de las lluvias asociada con El Niño.

“Estamos con muchísima preocupación; efectivamente, al tener el país generación renovable, pues somos altamente dependientes de la generación hidroeléctrica. Entonces, si se nos secan nuestros ríos, si se nos secan nuestras reservas, pues vamos a tener problemas en la suplencia”, afirmó Capón.

El empresario sostuvo que la generación térmica sería una de las herramientas para compensar la menor disponibilidad de agua, pero con un costo superior.

“La única manera que vamos a enfrentar el fenómeno de El Niño, que responsablemente el ICE lo está haciendo, es fortaleciendo la capacidad de generación térmica. El problema de eso es que la generación térmica cuesta y es muy cara”, afirmó.

Capón también señaló que una mayor diversificación de las fuentes de generación, mediante tecnologías como la solar, la eólica y la geotérmica, permitiría contar con mayor capacidad para enfrentar períodos de menor generación hidroeléctrica.

Por su parte, Maritza Hernández, presidenta de la Unión Costarricense de Cámaras y Empresas Privadas (Uccaep), indicó que distintos sectores productivos ya están preparando respuestas ante el escenario climático, aunque las consecuencias varían según la actividad.

“Posiblemente vamos a tener que comprar más máquinas para producir con energía fósil; no es ninguna novedad. Cada cámara se está preparando porque cada una es diferente. La afectación en turismo es una historia, agricultura es otra y cada uno de ellos tiene un plan para amortiguar”, explicó Hernández.

La representante empresarial añadió que el sector privado también prevé solicitar acciones gubernamentales para enfrentar las consecuencias del fenómeno.

Fernando Rodríguez

Economista “Con carnes, pareciera que va a haber un efecto sensible porque hay muchos ganaderos que incluso están vendiendo por anticipado su ganado y podrían haber problemas para poner carne en el mercado”.