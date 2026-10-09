Don Stockwell enfrenta audiencia de medidas en libertad

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

La declaración que rindió el productor de espectáculos Don Stockwell ante el Ministerio Público habría sido determinante para que la Fiscalía decidiera mantenerlo en libertad, pese a figurar como investigado en el operativo Éxodo, relacionado con una presunta organización dedicada al narcotráfico.

Así lo explicó su abogado defensor, quien aseguró que el empresario brindó una declaración amplia en la que respondió a los indicios que lo vincularían con la investigación.

Según el jurista, la estrategia de la defensa permitió disminuir el grado de probabilidad de que Stockwell hubiera participado en algún delito, aspecto que habría sido valorado por la Fiscalía para no mantenerlo detenido.

“El día de ayer don fue indagado, el mismo rinde una declaración muy amplia, justamente detallando cada indicio de algún grado de probabilidad de que don pueda haber cometido un delito”, explicó el abogado.

El defensor señaló que durante la declaración procuraron responder a todos los elementos que podrían generar sospechas contra su representado.

“Básicamente es un criterio que tiene la Fiscalía. El mismo, al declarar y aportar, justamente disminuye un poco ese grado de probabilidad que en su momento tiene la Fiscalía”, manifestó.

El abogado aclaró que la libertad de Stockwell no significa que haya quedado fuera del proceso penal, pues deberá participar en la audiencia donde se definirán las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.

De acuerdo con el defensor, la audiencia estaba prevista inicialmente para las 9 a. m., pero posteriormente se informó que comenzaría alrededor de la 1 p. m.

También indicó que Stockwell y una mujer eran los únicos investigados que permanecían en libertad, mientras los demás imputados continuaban detenidos en celdas judiciales.

Fiscalía podría solicitar otras medidas

El abogado explicó que, aunque su representado no permanece detenido, la Fiscalía podría solicitar medidas cautelares distintas de la prisión preventiva.

Entre las posibilidades mencionó el impedimento de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente a firmar ante las autoridades.

“Posiblemente vayan a solicitar algún otro tipo de medida cautelar que sale del 244 del Código Procesal Penal. En este caso no sería tal vez una prisión preventiva, sino posiblemente un impedimento de salida del país o un tema de firmar por periodos”, detalló.

Sin embargo, aclaró que estas son posibilidades y que corresponderá al tribunal resolver las medidas aplicables.

Stockwell asegura tener la conciencia limpia

Antes de ingresar a los tribunales, Stockwell conversó brevemente con la prensa y aseguró que se encontraba tranquilo por poder enfrentar el proceso en libertad.

“Estoy muy feliz de que me queda libertad, muy contento de que me voy a poder defender. Tengo la conciencia limpia, el show va adelante”, expresó.

El productor también sostuvo que desconocía los presuntos vínculos de algunas personas con quienes mantuvo relaciones comerciales.

“Me asocié con personas que yo no sabía que conocían otras personas, pero yo tengo la conciencia y la cabeza en alto”, afirmó.

Además, comentó que había sufrido una baja de presión debido al nerviosismo y agradeció el apoyo recibido durante el proceso.

Audiencia podría extenderse varias semanas

El abogado defensor advirtió que la audiencia de medidas cautelares podría prolongarse entre dos y tres semanas debido a la cantidad de imputados y a las intervenciones de sus representantes legales.

“Esta diligencia podría estar durando de dos a tres semanas, justamente por la cantidad de imputados que hay y evidentemente por las manifestaciones de todos los representantes legales”, explicó.

Por ahora, Stockwell continuará vinculado a la investigación mientras las autoridades judiciales determinan cuáles medidas cautelares deberán aplicarse durante el desarrollo del proceso penal.nte brindará entrevistas para ampliar su posición sobre el caso.

La información suministrada no incluye declaraciones directas de su abogado que permitan establecer los argumentos jurídicos por los cuales quedó en libertad.