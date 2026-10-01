Costanera Sur no cuenta con preparación ante desastres naturales

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La Costanera Sur presenta puntos de riesgo ante amenazas naturales como deslizamientos, inundaciones y sismos debido a la falta de inversión oportuna por parte de las autoridades nacionales, según se desprende de un análisis elaborado por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme).

El estudio abarca parte de la Ruta 34, específicamente entre Pozón y Palmar Norte, en Puntarenas, donde se analizaron segmentos viales y puentes bajo seis posibles amenazas: sismo directo, deslizamientos inducidos por sismos, deslizamientos provocados por lluvia, inundación fluvial, inundación pluvial y ceniza volcánica.

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El ingeniero Roy Barrantes explicó que el análisis permitió determinar los sectores con mayor exposición, ubicados entre los kilómetros 39 y 43. Además, el estudio señala como estructuras prioritarias para seguimiento los puentes sobre los ríos Colorado y Barú, así como el de Quebrada Seca.

“Este es un informe muy importante de índole preventiva que identifica los puntos para que las administraciones puedan tomar acciones preventivas y evitar el colapso de la vía, que es un corredor muy importante”, detalló Barrantes.

Según el estudio, la principal amenaza para la infraestructura vial son los deslizamientos inducidos por lluvia. Bajo las condiciones climáticas actuales, el estudio estima una pérdida anual esperada de ¢15,49 millones asociada con este fenómeno.

Este costo, además, podría aumentar con el paso de los años, puesto que el análisis del Lanamme proyectó escenarios para 2035, 2050 y 2100, considerando factores relacionados con un incremento de los desastres asociados con el cambio climático.

Según las proyecciones, la pérdida anual esperada por deslizamientos provocados por lluvia pasaría de ¢15,49 millones en el clima actual a ¢19,59 millones en 2035, ¢21,95 millones en 2050 y ¢22,38 millones en 2100, lo que representa un aumento de hasta un 44%.

Para los puentes, el riesgo asociado con deslizamientos por lluvia y socavación también aumenta bajo los escenarios climáticos, hasta un 31% hacia 2100.

MOPT invierte $35 millones en la Costanera

Mientras el Lanamme identifica los riesgos, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció la ejecución de nueve obras mediante el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri), con una inversión de $34,94 millones en la Costanera Sur.

Entre las principales obras se encuentran la estabilización de taludes en Caletas y Tárcoles y trabajos de drenaje en Parrita-Pocares, así como una inversión importante para la rehabilitación y reconstrucción de puentes, incluido el puente sobre el río Tárcoles.

Todo esto tiene como objetivo fortalecer la resiliencia climática y la seguridad estructural de la infraestructura vial.