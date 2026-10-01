Autoridades invierten millonario monto en solucionar Ruta 32

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Una inversión de $11 millones permitirá intervenir los kilómetros 28, 31 y 39 de la Ruta 32, especificamente en el sector del Braulio Carrillo, esto mediante obras enfocadas en estabilizar taludes y mejorar los sistemas de drenaje.

Así lo informó el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), quien según que el proyecto forma parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura (PROERI) y será financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Los trabajos se diseñaron a partir de estudios geotécnicos, geológicos, hidrológicos e hidráulicos, además de un modelo topográfico elaborado mediante tecnología LiDAR. También se analizó la estabilidad de los taludes y el riesgo de deslizamientos entre los kilómetros señalados como los más riesgosos por las autoridades.

“Durante décadas, la Ruta 32 se ha atendido reaccionando a los deslizamientos. Hoy cambiamos esa lógica: primero estudiamos el terreno, el agua y la montaña, y con esa evidencia diseñamos las obras”, señaló Alexander Guerra Moran, gerente de Vías y Puentes del Conavi.

Las intervenciones de la Ruta 32 deberán incorporar criterios de resiliencia ante eventos climáticos y medidas para proteger la fauna, debido a que el corredor atraviesa un área de importancia ambiental.

El proyecto, bajo la licitación internacional 2026LPI-0001 PROERI-CONAVI, se suma a los trabajos que se realizan en la carretera para evitar sus cierres por derrumbes.