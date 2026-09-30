Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El regreso del equipaje de mano gratuito, la incorporación progresiva de wifi en los aviones y la solicitud de dos nuevas operaciones desde San José forman parte de los cambios anunciados por la aerolínea Avianca Costa Rica durante la celebración de su 80 aniversario en el país.

La aerolínea indicó que, como parte de los beneficios que recibirán los usuarios, se encuentra el ingreso de maletas de hasta 10 kilogramos sin costo, así como alimentación y bebidas en vuelos de más de 3,5 horas. Además, anunció la implementación de aviones con habitaciones tipo suite, con camas y mayor privacidad.

“Escuchamos al cliente y la idea es enseñar lo que ya venimos haciendo: que el pasajero, al montarse al avión, sienta que todavía sigue en Costa Rica. Con un personal y tripulación 100% costarricense, cariñosa y capacitada para hacer sentir al pasajero cercano y confortable”, explicó Viviana Martin, representante de Avianca Costa Rica.

La empresa también informó que presentó ante la autoridad aeronáutica una solicitud para operar dos nuevos vuelos desde San José con tripulaciones costarricenses. Esto se suma a las conexiones con Caracas, Venezuela, y Nueva York, en Estados Unidos.

La aerolínea también destacó que durante el último año puso a disposición 2,1 millones de asientos y realizó 11.000 operaciones desde y hacia Costa Rica.

Este aumento de operaciones ocurre mientras el sector aeroportuario señala un crecimiento en la conexión de Costa Rica con otros mercados internacionales. Juan Belliard, gerente de operaciones de Aeris, atribuyó parte de este comportamiento al trabajo conjunto de las autoridades, el aeropuerto y las empresas que integran la comunidad aeroportuaria.

“Vemos un crecimiento y una mejora en el Juan Santamaría, precisamente vemos un crecimiento y una mejora en las aerolíneas. Estamos viviendo un boom de Costa Rica conectándose con el mundo”, señaló Belliard.

El gerente agregó que la planificación del aeropuerto busca mantener capacidad para recibir nuevas operaciones y que las aerolíneas encuentren infraestructura y condiciones adecuadas para desarrollar sus servicios.