El perfil de las personas que Costa Rica deporta hacia otros países se ha vuelto más peligroso con el paso de los años, según señalaron exfuncionarios de la Policía de Migración ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

Mientras que años atrás la mayoría de las deportaciones se realizaban por condición migratoria irregular, actualmente existe un grupo significativo de personas con antecedentes penales e incluso vínculos con actividades terroristas.

“Conforme han pasado los años, el perfil ha cambiado.

Antes se deportaba por condición migratoria irregular, pero ahora también se trata de exreos con antecedentes penales, especialmente por el comportamiento que muestran algunos extranjeros en el país”, explicó Enrique Arguedas, exdirector del cuerpo policial.

Solo en 2024, las autoridades deportaron a 1.300 personas extranjeras, entre ellas individuos requeridos por actividades relacionadas con terrorismo.

Por ejemplo, dos prófugos venezolanos, buscados por el gobierno de Chile por un caso de asesinato, fueron detenidos en suelo costarricense y posteriormente deportados.

Además, se identificó a siete personas vinculadas con actividades terroristas, quienes fueron devueltas a sus países de origen, entre ellos ciudadanos iraníes y somalíes.

“Es un calvario realizar una travesía de ese tipo. Un traslado puede tardar hasta 20 horas”, comentó Arguedas sobre los procesos de repatriación, en los que los oficiales de Migración deben acompañar a los deportados.

Germán Soto, exsubdirector de la Policía Migratoria, también reconoció el alto costo que implica una deportación.

“No solo hay que cubrir los tiquetes aéreos, sino que también se genera un desgaste para los oficiales. Es una gestión que demanda una coordinación impresionante”, explicó.

Elías Quesada, también exsubdirector de la Policía de Migración, confirmó este fenómeno reciente: “Hemos deportado a más personas vinculadas con terrorismo”.

Ante la consulta sobre cómo se detecta a estos individuos, los exfuncionarios señalaron que muchas veces se logra gracias a la cooperación internacional y al uso de equipos biométricos.

“¿Cómo se filtraron los terroristas? Muchos de ellos son personas que residían en Venezuela. Ingresaron en el flujo migratorio desde distintas partes del mundo. Algunos eran residentes en Venezuela, otros en Brasil”, agregó Arguedas.

El exdirector recordó el caso de un ciudadano sirio que no pudo ser devuelto a su país de origen, por lo que, al ser residente en Brasil, fue deportado a ese país sudamericano.