Perfil bajo no lo salvó: Detienen a vendedor de drogas en Desamparados

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La Policía de Control de Drogas (PCD) allanó una vivienda en Calle Plazoleta en San Antonio de Desamparados, donde se logró la detención de un hombre que se dedicaba a la venta y distribución de distintos tipos de droga.
Se trata de un hombre de apellido Arguedas de 40 años, con antecedentes por tenencia de drogas.
Según la investigación, el sujeto mantenía un perfil bajo para evitar ser descubierto, contaba con clientes selectos, a los cuales los atendía en sitios lejos de su vivienda, todo con el fin de pasar desapercibido.
En la vivienda allanada se ubicó gran cantidad de distintos tipos de drogas, entre ellas:
El sujeto quedó a las órdenes de la Fiscalía para su debido proceso judicial.