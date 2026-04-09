Perfil bajo no lo salvó: Detienen a vendedor de drogas en Desamparados

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La Policía de Control de Drogas (PCD) allanó una vivienda en Calle Plazoleta en San Antonio de Desamparados, donde se logró la detención de un hombre que se dedicaba a la venta y distribución de distintos tipos de droga.

Se trata de un hombre de apellido Arguedas de 40 años, con antecedentes por tenencia de drogas.

Según la investigación, el sujeto mantenía un perfil bajo para evitar ser descubierto, contaba con clientes selectos, a los cuales los atendía en sitios lejos de su vivienda, todo con el fin de pasar desapercibido.

En la vivienda allanada se ubicó gran cantidad de distintos tipos de drogas, entre ellas:

380 gramos de cocaína

Cuatro paquetes con peso total de 2.455 gramos de marihuana.

20.17 gramos de marihuana wax.

Dos dosis de metanfetamina.

13.20 gramos y cinco dosis de tusi.

Dos cigarrillos electrónicos con THC.

Tres gomitas con THC.

Cinco pastillas de aparente éxtasis.

Dos dosis de aparente LSD.

Tres bolsas con aparente cristal.

Dos fragmentos de aparente hachís.

Un envoltorio de plástico con residuos de aparente tusi color amarillo.

41 mil colones

El sujeto quedó a las órdenes de la Fiscalía para su debido proceso judicial.

Video: Director de la PCD, Stephen Madden



