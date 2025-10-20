Perezoso en peligro es rescatado en por autoridades en Pococí

Oficiales de la Fuerza Pública rescataron la vida de un perezoso, que se encontraba en vía pública, expuesto a un posible peligro, en Pococí, Limón.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el perezoso fue observado durante un recorrido de oficiales en motocicleta, quienes mencionaron que se mantenía en medio de la vía y en una zona de poca visibilidad.

Los oficiales aseguraron la zona y posteriormente trasladaron al perezoso a un lugar de seguro, garantizando su bienestar y aplicando los cuidados necesarios para su liberación.