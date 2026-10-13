Pérez Zeledón ya tiene técnico tras la salida de Giacone

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Tras la salida de José Giacone como técnico de Pérez Zeledón, quien había asumido recientemente el cargo, el club anunció que el argentino Pablo Azcurra asumirá la dirección técnica de manera interina.

Giacone había salido del equipo tras recibir una oferta del Inter Santa Tecla del fútbol salvadoreño, por lo que solamente dirigió un juego, que finalizó 1-1 de visita ante Inter San Carlos.

Pablo forma parte del staff de las divisiones menores y ahora tendrá la responsabilidad de hacerse cargo del primer equipo.

Azcurra estará acompañado por Thomas Peñaranda como asistente técnico. Al igual que el nuevo entrenador interino, Peñaranda trabaja actualmente en las divisiones menores de la institución.

El primer reto del nuevo cuerpo técnico será mañana a las 5 p.m., cuando los generaleños reciban a Escorpiones de Belén.