Pérez Zeledón ya tiene nuevo técnico

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El técnico argentino José Giacone fue confirmado como nuevo entrenador del Municipal Pérez Zeledón, en sustitución de Robert Arias, quien dejó su cargo después de nueve jornadas del Torneo de Apertura 2026.

Giacone regresa a una casa que conoce muy bien y donde dejó uno de los capítulos más importantes de su carrera en el fútbol costarricense.

El argentino dirigió a los generaleños entre 2016 y 2019 y en el Apertura 2017 consiguió llevar al club a la conquista del campeonato nacional.

Ahora vuelve con la misión de levantar a un equipo que marcha octavo en el campeonato, con ocho puntos producto de dos victorias, dos empates y cinco derrotas en nueve partidos.

La salida de Arias se convirtió en el cuarto cambio de entrenador del Apertura 2026, después de las salidas de Giacone de Herediano, Júnior Díaz de Escorpiones e Ismael Rescalvo de Alajuelense.