Pérez Zeledón despierta y le arruina la lucha por el liderato al Cartaginés

El Municipal Pérez Zeledón arruinó los planes del Club Sport Cartaginés respecto a la lucha por el liderato tras vencer a los de la Vieja Metrópoli por marcador de 1-0.

En los primeros minutos Cartaginés se aproximó tímidamente al arco del equipo local, mientras Pérez Zeledón dominó los duelos en el medio del campo con un Wilber Rentería muy activo y asociándose con Marvin Angulo.

Los generaleños se pusieron arriba al 27’ con gol de José Alvarado a centro de Luis José Hernández por izquierda, aprovechando un descuido de los brumosos quienes sufrieron los ataques pezeteños por las bandas.

Posterior a la anotación local, Cartaginés intentó involucrar a sus hombres por fuera, especialmente Diego González por izquierda; no obstante, al no encontrar resquicios por dentro intentó elaborar por las bandas y meter centros bien repelidos por la escuadra sureña.

Para la segunda mitad, el Municipal Pérez Zeledón asumió una postura más conservadora y en espera de lo que pudiera hacer el equipo dirigido por Amarini Villatoro; no obstante, aprovechó los descuidos visitantes para intentar dañar a la zaga cartaginesa.

Cartaginés, por su parte, continuó acercándose por los costados con centros constantes y la suma de hasta seis hombres en zona ofensiva con el aporte de Diego González y Carlos Barahona.

La táctica fija fue otra de las vías en las que el equipo azul intentó empatar, con constantes centros que no pudieron ser aprovechados por hombres espigados como José de Jesús González “El Tepa” y el defensor Randall Cordero.

Bernard Alfaro intentó incidir en zona rival acercándose por derecha y combinándose con Manuel Morán, quien ocupó posiciones internas y por poco pone el 1-1 hacia el 61’ con un cabezazo bien repelido por el arquero Miguel Ajú.

El ingreso del chileno Juan Carlos Gaete buscó dar verticalidad a la visita, con poca incidencia en el último cuarto y obligado a retroceder para contactar con la pelota. Los brumosos tendrían varias ocasiones claras sobre el cierre propiciadas por Gaete, con combinaciones por izquierda que fueron repelidas por Ajú e inclusive desperdiciadas dentro del área con un remate desviado cerca del final del encuentro.

Al cierre del juego fue expulsado Luis José Hernández, tras una fuerte entrada que precedió una pelea entre futbolistas de ambas escuadras.

La victoria generaleña es un respiro para los de Roberth Arias, quienes cayeron en la primera fecha del Apertura 2026.