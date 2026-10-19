Pérez Zeledón confirma a exmundialista como su nuevo técnico

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

El Municipal Pérez Zeledón tendrá su cuarto técnico en lo que va del Torneo de Apertura 2026. Se trata de Ronald Gómez.

“La Bala” asumirá el puesto que dejó José Giacone tras su partida al fútbol de El Salvador, así como el interinato de Thomas Peñaranda. Este último, confirmó la incorporación del nuevo técnico tras el juego contra Herediano de este domingo.

“Esperamos trabajar fuerte esta semana. Pronto llegará el profesor Ronald y nosotros estamos en la disposición para ayudarle a la institución. Las cosas no han salido como queremos”, manifestó.

Los “Guerreros del Sur” se ubican en la última posición del Torneo de Apertura 2026 producto de 2 triunfos, 3 empates y 7 derrotas, que suman 9 puntos tras 36 disputados.

Generaleños son últimos del Apertura 2026.

Tras el partido ante los florenses, el Pérez Zeledón bajó al sótano del certamen y lamentaron haber fallado un penal a su favor, pues minutos después, recibieron las anotaciones muy rápido y no lograron reponerse.

“El equipo fue bueno en momentos donde había que defender, pero fallamos un penal, nos hicieron tres goles y luego se da todo lo que ocurrió”, comentó.

Los sureños iniciaron el campeonato con Robert Arias en el banquillo. Tras su destitución, llegó Giacone, quien solo estuvo un partido.

Peñaranda asumió de manera interina y dirigió el partido ante Escorpiones y Herediano. Ahora, Ronald Gómez tratará de levantar al club para evitar los problemas de descenso.