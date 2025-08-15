Para muchas mujeres, la pérdida de un embarazo representa una herida profunda que trasciende lo físico.

Sin embargo, en una sociedad que vive a contrarreloj y donde este tema sigue siendo tabú, el duelo gestacional suele experimentarse en silencio y sin el acompañamiento necesario.

Consciente de esta realidad, Katherine Chinchilla, autora del libro Huidas y Despedidas Inoportunas, propone una guía de autodescubrimiento y sanación espiritual que aborda este proceso desde una perspectiva holística.

¿Cómo afrontarlo?

El texto, concebido como un libro de trabajo, invita a reflexionar y a registrar emociones sin juicios, ofreciendo un espacio seguro para quienes transitan este dolor.

“Podemos recibir atención médica para el cuerpo y acompañamiento psicológico para las emociones, pero existe un vacío en el plano espiritual. Las religiones no siempre nos contienen y necesitamos un lugar amoroso donde podamos expresar lo que sentimos, incluso si esas emociones no encajan con lo que se espera socialmente”, explica la autora.

El enfoque que propone Katherine parte de una premisa: antes de intentar un nuevo embarazo, es necesario sanar y reconectar con una misma.

Recomienda detener la prisa que muchas mujeres sienten tras la pérdida y darse el tiempo para procesar el duelo, sin presiones externas ni internas.

Ejercicios prácticos

Este proceso puede incluir rituales, círculos de conversación o prácticas de introspección que ayuden a integrar la experiencia y encontrar paz.

El libro también visibiliza la importancia de acompañar a las parejas que atraviesan esta situación.

“A ellos tampoco se les pregunta cómo están. Este es un duelo compartido y es fundamental que también tengan espacios para elaborarlo”, subraya Katherine.

La obra incluye ejercicios y meditaciones para trabajar el silencio interno y fomentar la calma necesaria para tomar decisiones conscientes en el futuro.

“No estamos solas. Sanar nos permite reconstruirnos y, con ello, sostener de manera más consciente nuestras familias. Encontrar el silencio interno, ese momento de calma para escucharnos, es quizá el paso más poderoso hacia la sanación”, concluye la autora.

Si está interesado/a en conseguir el libro, puede consultar en las librerías El Librero Pandeado y Tribu Literaria, o bien, contactar con la escritora y adquirir el libro directamente.