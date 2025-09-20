La pérdida de trabajos en el país se concentra en sectores como agricultura, construcción o empleo doméstico, los cuales son una fuente importante para la población con baja escolaridad, de acuerdo con el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (UNA).

En el análisis de las dinámicas laborales, los investigadores señalaron que una reducción superior a los 153 mil empleos en las industrias mencionadas durante los últimos seis años.

“Son sectores de bajo nivel de calificación, donde muchas personas no han terminado ni la secundaria, donde hay una población rural que prácticamente queda fuera del mercado laboral por la reducción en actividades, por ejemplo, agrícolas”, indicó Roxana Morales, economista e investigador de la UNA.

Los autores explicaron que entre las causas se pueden tomar en cuenta el desempeño negativo en el sector agropecuario y la construcción.

“Hace 6 años el sector agrícola aportaba el 11,7% del empleo en el país. En este momento está aportando el 8,8%, es decir, está perdiendo una importancia relativa dentro de la población ocupada y por lo tanto también estamos teniendo una mayor dependencia en temas de seguridad alimentaria. Cada vez estamos importando más productos que son los que nos permiten sobrevivir”, agregó Morales.

De acuerdo con las estadísticas de la Encuesta Continua de Empleo del INEC, cerca de un 46% de la población activa en la fuerza laboral no cuenta con un título de secundaria.

Lo que genera una desconexión entre las capacidades de la población nacional con los requerimientos del mercado laboral, ya que, según el estudio, se están creando empleos que requieren de secundaria completa, manejo del inglés y estudios técnicos o universitarios.

“Es mucho más difícil capacitar a estas personas porque muchos de ellos son personas ya adultas que no han terminado la secundaria y difícilmente vamos a lograr que puedan encontrar un trabajo en el corto plazo dado que no se están generando perfiles de baja calificación”, comentó Morales.

Ante este escenario, los investigadores del estudio recomiendan impulsar empleos de baja y media calificación dirigidos a jóvenes, mujeres y personas que no hayan completado la educación secundaria.

También, señalan que es “necesario fortalecer al sector agropecuario”, para garantizar la seguridad alimentaria de la población costarricense y la generación de empleo en zonas rurales.

Además, indican que se debe trabajar en una mejor articulación entre el sistema educativo y el mercado laboral, brindando una oferta educativa que se adapte a las necesidades del sector productivo del país.