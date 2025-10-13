Percance cumplirá un sueño de años al formar parte del festival Vive Latino 2026.
La banda, liderada por Esteban Ramírez, confirmó que estará en el evento musical más importante de habla hispana, luego de una intensa etapa de transformación y trabajo en México.
El anuncio fue hecho por el propio vocalista y también por los canales oficiales del festival, lo que marca un antes y un después en la trayectoria de Percance.
“Me costó, pero llegó. Estoy muy ilusionado. El Vive siempre fue nuestro motor. La vida no pudo sostenerlo para siempre, se lo robé”, dijo en su cuenta de Instagram.
El evento se realizará el 14 y 15 de marzo de 2026 y contará con artistas de talla mundial como Cypress Hill, El Gran Combo de Puerto Rico, Fobia, Juanes, John Fogerty, Lenny Kravitz, Los Fabulosos Cadillacs y The Smashing Pumpkins.
“El Vive Latino es el sueño artístico por el cual nosotros vinimos a México la primera vez”, compartió Esteban.
Asimismo, recordó que en su primer viaje al país fue acompañado por un amigo que había trabajado con Malacates en Costa Rica, y que al enterarse de su conexión con el festival, le dijo sin dudarlo “yo quería estar ahí”.
Aún no se han dado a conocer detalles sobre el escenario ni el horario de presentación de Percance, pero será anunciado más adelante por los organizadores.