“¡El momento más impresionante de mi vida!”. Así describió Esteban Ramírez, vocalista de la banda nacional Percance, lo que vivió en la Arena Ciudad de México, donde tuvo la oportunidad de presentarse ante más de 25 mil personas.

Ramírez compartió que Los Caligaris, reconocida banda argentina, los invitaron a abrir su concierto en uno de los recintos más emblemáticos de la capital mexicana. Durante la interpretación del tema “Como Saber”, ocurrió algo inesperado: el público se unió masivamente al coro y al ritmo de la canción, generando un momento inolvidable.

“Estoy lleno de ilusión porque en un año y medio ya logré rearmar la banda que está compuesta por más de 17 personas y eso es algo que me llena de mucha ilusión, saber que se puede volver a empezar y a reconstruirse”, expresó.

A pesar de estar agradecidos por haber compartido escenario con una banda de trayectoria internacional, Ramírez reconoce que el objetivo a futuro es claro: llenar un recinto así con un concierto propio.