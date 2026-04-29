Un perfil en redes sociales identificado como “Peor Pesadilla” figura como una pieza clave dentro de la investigación por una “sistemática campaña de amenazas agravadas y terrorismo” dirigida contra el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), este perfil habría sido utilizado para difundir mensajes intimidatorios, incluyendo advertencias sobre posibles ataques dentro de la institución.

Lea todos los detalles: Destapan campaña de amenazas y terrorismo contra el TEC

Según el informe judicial, tras una solicitud de emergencia a la plataforma, se obtuvieron metadatos que permitieron vincular directamente el perfil “Peor Pesadilla” con un número telefónico y un correo electrónico asociados al principal sospechoso del caso, un exestudiante de 24 años.

Las autoridades detallaron que el individuo habría intentado ocultar su identidad mediante herramientas de anonimización y servicios internacionales para evadir el rastreo. No obstante, los análisis técnicos permitieron romper ese anonimato.

Además, la investigación detectó coincidencias entre imágenes difamatorias enviadas de forma anónima a docentes y archivos que posteriormente fueron remitidos desde cuentas oficiales vinculadas al sospechoso.

El uso de este perfil formaría parte de una estrategia más amplia que, según el OIJ, incluyó el envío masivo de correos electrónicos, amenazas directas contra autoridades universitarias y publicaciones en redes sociales con contenido alarmante.

El caso continúa en investigación bajo la dirección del Ministerio Público, mientras las autoridades buscan esclarecer el alcance de esta presunta campaña y prevenir cualquier riesgo para la comunidad universitaria.