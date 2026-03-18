Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Un grupo de pensionados se manifiesta de manera pacífica frente a la gerencia de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

El motivo de la manifestación es solicitar en no rebajo de su pensión y que la Caja busque otras alternativas.

Pensionados se manifiestan.

Parte de la molestia de los integrantes de la Sociedad Civil por la Protección de las Personas Pensionadas y Jubiladas de Costa Rica (SOCIPROT) es que “la CCSS es la Caja chica del Estado”.

“Tienen que buscar otras soluciones. Nos afectan a los más humildes”, manifestó Rafael Mora, vocero de Sociprot.

Pensionados se manifiestan.

Los manifestantes acudieron con dos cartas: una para la Gerencia de Pensiones y otra para la Defensoría de los habitantes.

Con la carta solicitan ser integrados en la mesa de diálogo en el tema de pensiones.