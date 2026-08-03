Pensionados piden avanzar en retiro del ROP

Un movimiento de pensionados, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) y el grupo “Devuélvanos el ROP”, se manifestaron en las afueras de la Asamblea Legislativa solicitando que los legisladores avancen con la discusión de los proyectos de ley que permitirían el retiro de los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

“Hoy inicia el periodo de sesiones ordinarias. Hay un compromiso de varias fracciones políticas de presentar los proyectos del ROP a la corriente legislativa. Entonces venimos a solicitarles a ellos que se haga efectivo ese compromiso y que se convoquen los proyectos, que se discutan y que ojalá en el menor tiempo posible se esté haciendo la devolución de los dineros”, indicó Walter Quesada, uno de los pensionados presentes.

Actualmente, hay tres proyectos de ley dictaminados y listos para ser conocidos por el Plenario Legislativo que buscan modificar la forma en que los trabajadores reciben los recursos del ROP. Todos fueron presentados en la legislatura anterior.

El Expediente 25.003, presentado por el diputado Óscar Izquierdo (PLN), propone reformar la Ley de Protección al Trabajador para que, al momento de pensionarse, las personas afiliadas accedan a varias modalidades de retiro.

Una de ellas es solicitar el pago de una mensualidad, durante 30 meses, hasta agotar el saldo acumulado en la cuenta individual. La segunda opción permite un retiro acelerado en cuatro tractos. El primero sería 60 días después de la solicitud, donde el jubilado recibirá un 25% del saldo acumulado.

Por su parte, el Expediente 24.984, impulsado por la diputada Ada Acuña, también modifica la Ley de Protección al Trabajador, pero plantea una devolución más amplia de los recursos. El texto sustitutivo aprobado en comisión permitiría que los pensionados retiren el 100% del ROP en un solo pago o en retiros programados entre 24 y 180 meses.

El tercer proyecto es el Expediente 24.972, presentado por la diputada Rocío Alfaro (Frente Amplio). Esta iniciativa modifica el Transitorio XX de la Ley de Protección al Trabajador.

De forma que las personas afiliadas al ROP que se pensionen entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2029, puedan retirar la totalidad de los recursos en los fondos individuales por medio de rentas temporales por un plazo de 24 meses.