Pensionados alzan la voz por propuesta de cambios en el IVM

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La Sociedad Civil por la Protección de los Pensionados y Jubilados de Costa Rica (Sociprot) anunció una serie de acciones de presión contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ante la propuesta de reducir en un 5% el monto de la pensión para financiar el seguro de salud.

Entre las medidas se incluye la presentación de un recurso de amparo y una manifestación frente a la Gerencia de Pensiones.

Óscar Cruz, representante legal y asesor de la organización, explicó que el movimiento surgió la semana pasada como reacción a los cambios planteados por la administración de la Caja y el Comité de Vigilancia del IVM.

Como primera medida de presión, el grupo convocó a una concentración el próximo 18 de marzo frente al edificio Jorge Debravo, sede de la Gerencia de Pensiones.

“Queremos entregar un documento al gerente de pensiones en razón a todo esto, lo que quiere la Caja es trasladárselo a los pensionados y jubilados, es decir, que ya no lo pague el régimen, sino que se rebaje de la pensión”, señaló.

Según indicó, las decisiones no solo afectarían a los actuales jubilados, sino también a los trabajadores que se pensionarán en el futuro.

El dirigente agregó que la acción judicial se fundamentará en la protección

del derecho a la salud y a una pensión digna.

Desde la organización consideran que la medida agravaría la situación económica de muchos jubilados. Cruz ejemplificó que una pensión de ¢200 mil perdería ¢10 milcon el ajuste, lo que profundizaría el deterioro del ingreso de personas que, según dijo, no reciben aumentos desde hace seis años.

Carolina Sequeira, vocera de Sociprot, aseguró que la preocupación también alcanza a los trabajadores activos que cotizan al régimen.

“Eso va a afectar directamente la economía de los hogares costarricenses, no solo la de los pensionados, sino la de toda la sociedad”, advirtió.

Aunque el movimiento cuestiona la propuesta, también planteó la necesidad de discutir soluciones estructurales para la sostenibilidad del IVM. Sequeira señaló que durante años se han presentado alternativas sin que hayan sido analizadas a fondo.