Jerome Loría estuvo 3 semanas en coma por un accidente de tránsito en el año 2017. Allí perdió una pierna y fue pensionado por discapacidad.

Jamás imaginó que por ingresar a un link falso se quedaría sin su dinero del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) y el Fondo de Capitalización Laboral (FCL).

Todo lo que había acumulado durante 20 años laborales desapareció.

“Cierta vez, una noche, un contacto de Messenger me pidió que le ayudara con mi correo electrónico. Yo se lo di y me pidió después que apretara 3 numeritos que iban a aparecer en la pantalla, los presioné y al día siguiente me di cuenta que poco más de ₡3 millones de mi cuenta habían desaparecido“, relata Loría.

La situación afectó a Jerome más allá de lo financiero, pues asegura que aunque es fuerte psicológicamente, la estafa lo hizo sentirse mal.

“Yo pretendía comprar ciertas cosas para continuar con mi vida después de haber sufrido el accidente, haber perdido una pierna y haber estado tanto tiempo en coma. No pude comprarlas, ni compartir con mis hijas”, comentó.

"Afortunadamente, puedo decir que soy una persona fuerte mentalmente, sin embargo, el robo sí me dolió"

Miles de casos

Datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señalan que desde el 2020 se han presentado más de 22 mil delitos por estafa.

Las submodalidades donde más delitos de estafas bancarias se presentan son:

Uso vía internet – 6107 delitos

Cargo sin consentimiento – 5014 delitos

Descuido extraviada – 4364 delitos

Indeterminado – 4160 delitos

Estafa le activó psoriasis

Ana Cristina Rojas es otra víctima de estafa. Dice haberse levantado un día en 2022 cuando sus cuentas aparecieron sin dinero.

El dinero de Rojas lo tenía en caso de que ocurriera alguna emergencia, ya que era un ahorro, pero la extracción de su dinero la dejó sin nada.

"Del estrés que yo tuve se me detonó (la psoriasis). Se me abren los pies y las manos. Me ha afectado bastante"

La situación le activó una psoriasis a la víctima, es decir, una enfermedad en la piel que provoca manchas rojas, irritación y sarpullido.

“En la madrugada, sin darme yo cuenta y sin recibir notificaciones de nada, me saquearon las dos cuentas y se llevaron todo mi dinero“, dice Rojas.

