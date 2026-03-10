“Pensaba entrevistar a Jota pero se murió chingao”

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El periodista mexicano Edgar Valero quedó en el centro de la polémica luego de publicar una nota en la que aparentemente “revivía” al futbolista portugués, Diogo Jota, quien falleció en julio de 2025 tras un accidente de tránsito en España junto a su hermano.
La controversia surgió cuando Valero escribió un artículo relacionado con el jugador y posteriormente compartió el contenido en redes sociales.
El error se volvió viral rápidamente, ya que el delantero del Liverpool FC había muerto meses antes en un accidente automovilístico ocurrido en la provincia de Zamora.
En su reacción, bromeó con la situación señalando que pensaba entrevistarlo, pero que “se murió”, comentario que fue considerado ofensivo por muchos seguidores del fútbol.
Lejos de ofrecer una disculpa inmediata, el periodista respondió con un comentario que generó aún más indignación entre aficionados y usuarios en redes sociales.
El episodio provocó críticas dentro del entorno deportivo y mediático, donde se cuestionó el manejo de la información y el tono utilizado por el comunicador.
La situación se viralizó en pocas horas y reabrió el debate sobre la responsabilidad de los periodistas al tratar temas sensibles relacionados con figuras del deporte.
Juan Diego Córdoba Leandro
Colaborador de Grupo Extra