Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El periodista mexicano Edgar Valero quedó en el centro de la polémica luego de publicar una nota en la que aparentemente “revivía” al futbolista portugués, Diogo Jota, quien falleció en julio de 2025 tras un accidente de tránsito en España junto a su hermano.

La controversia surgió cuando Valero escribió un artículo relacionado con el jugador y posteriormente compartió el contenido en redes sociales.

El error se volvió viral rápidamente, ya que el delantero del Liverpool FC había muerto meses antes en un accidente automovilístico ocurrido en la provincia de Zamora.

En su reacción, bromeó con la situación señalando que pensaba entrevistarlo, pero que “se murió”, comentario que fue considerado ofensivo por muchos seguidores del fútbol.

Bueno gracias por los likes y los retuits. Pensaba entrevistar a Jota pero se murió chingao!!! Ya que le hacemos… para la próxima me aseguraré que esté vivo el wey en cuestión. Y yo más vivo a la hora de escribir. Ni pex. — Edgar Valero (@EdgarValero_) March 9, 2026

Lejos de ofrecer una disculpa inmediata, el periodista respondió con un comentario que generó aún más indignación entre aficionados y usuarios en redes sociales.

Bueno, vamos a explicar claramente qué sucedió. Es un error grave, sí, si lo es… El texto correcto de ese párrafo era el siguiente; apenas me di cuenta de lo que había escrito… Y sólo como un apunte, claro que sé que desgraciadamente Jota falleció, porque el año pasado aquí… — Edgar Valero (@EdgarValero_) March 9, 2026

El episodio provocó críticas dentro del entorno deportivo y mediático, donde se cuestionó el manejo de la información y el tono utilizado por el comunicador.

La situación se viralizó en pocas horas y reabrió el debate sobre la responsabilidad de los periodistas al tratar temas sensibles relacionados con figuras del deporte.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra