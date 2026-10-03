Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

La cantante mexicana Gloria de los Ángeles Treviño, conocida artísticamente como Gloria Trevi, se presentará esta noche en el Parque Viva con un repertorio de 23 canciones como parte de su gira “Celebration Tour 2026”.

El espectáculo dará inicio con una cuenta regresiva que dará paso a los clásicos de su trayectoria como “Zapatos viejos”, “El último beso”, “El favor de la soledad”, “La papa sin catsup” y “Con los ojos cerrados”.

El segundo bloque mantendrá la intensidad con un despliegue que incluye “Pruébamelo”, “Zorra”, “Me río de ti”, la emotiva “El recuento de los daños”, “Un abrazo” y el infaltable y más esperado tema “Pelo suelto”.

Un tercer cambio de vestuario abrirá paso a la recta final con “Pompas de jabón”, “5 minutos”, “Qué voy hacer” y la balada “No querías lastimarme”.

Para el cierre definitivo en el encore, Gloria Trevi regresará a la tarima con tres joyas de su repertorio: “Como yo te amo”, el himno “Todos me miran” y finalizará la noche con broche de oro final con “Mañana”.

El concierto de la diva mexicana está previsto para iniciar a las 8:00 p.m, en el Parque Viva en Alajuela.