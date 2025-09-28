Láminas de metal sueltas y colgantes bajo una estructura de puente en la Ruta 32 pone en riesgo a los conductores que transitan por la zona.

Esta problemática tiene lugar específicamente en el sector de Tibás, debajo del puente donde cruza la Ruta 101.

No es un secreto el riesgo directo que este problema causa. Estas láminas metálicas, parcialmente desprendidas, amenazan con caer en cualquier momento sobre la carretera.

Un objeto que caiga desde la altura del puente puede causar accidentes graves, ya sea por impacto directo, por obligar a una maniobra evasiva o por pánico.

Esta carretera, con alto tránsito, ya es notoriamente peligrosa y está bajo constante escrutinio por problemas en diferentes zonas como los derrumbes, cierres constantes y obras de ampliación.

Este nuevo problema en un puente suma una capa más de riesgo que las autoridades viales deben abordar inmediatamente.

Desde Grupo Extra se le consultó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) sobre este caso, pero lamentablemente al cierre de edición no se obtuvo respuestas.