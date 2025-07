La implementación del sistema ERP-SAP en el Hospital Nacional de Niños (HNN) compromete la continuidad de los servicios hospitalarios, según alertaron las autoridades del centro médico a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

En una nota enviada al gerente médico de la Caja, el director del hospital pediátrico, Carlos Jiménez, presentó un descargo de responsabilidad administrativa y operativa debido a los múltiples riesgos que ya se habían advertido previamente y que hoy se encuentran materializados. Las fallas en el sistema han provocado serias afectaciones logísticas, financieras y clínicas.

Entre los principales problemas destacan los retrasos en la adquisición y entrega de medicamentos, muchos de los cuales no se han registrado en los sistemas ERP-SAP.

Además, varios procesos de compra de insumos críticos para laboratorio y hemoderivados están paralizados o en riesgo de vencimiento, lo que ha obligado al hospital a trasladar diariamente componentes al Banco Nacional de Sangre.

En el área administrativa, la situación también es crítica. El pago de facturas se encuentra paralizado, las cajas chicas operan con restricciones, persisten inconsistencias en los inventarios y se reporta la pérdida de reservas presupuestarias por errores en la interfaz con el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).

“Proveedores con descontento manifiesto por atraso en pagos, los cuales han advertido que no entregarán insumos o no brindarán servicios hasta tanto la institución no cancele lo que les adeuda”, denuncia Jiménez.