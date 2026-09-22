Película de Hernán Jiménez gana importante premio internacional

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

La película costarricense “Abril”, dirigida por el reconocido humorista y director de cine costarricense, Hernán Jiménez, sigue llevando el talento nacional a escenarios internacionales.

Hernán Jiménez estrena “Abril” en Costa Rica con un cine abarrotado

La producción ganó el premio a Mejor Largometraje Internacional en el New York Latino Film Festival y llenó tres salas de cine en Nueva York durante el fin de semana.

El reconocimiento fue anunciado por el cineasta en sus redes sociales, en medio de una serie de presentaciones que reunieron a numerosos ticos residentes en Estados Unidos.

La película sigue a “Abril”, una trabajadora social y madre que atraviesa una crisis personal cuando su hija adolescente, Valentina, decide irse a vivir con su padre, Julián.

Ante esta situación, la protagonista debe enfrentarse a una pregunta que transforma su vida: quién es ella más allá de su papel como mamá.

La historia explora la familia, el amor, los sacrificios de la maternidad y la posibilidad de comenzar de nuevo.

La producción fue filmada íntegramente en San José, con un equipo costarricense, y cuenta con Maricarmen Merino, Lara Yuja Mora, François Arnaud y el propio Hernán Jiménez en el elenco.

La reacción del público permitió que este proyecto audiovisual trascendiera la historia de su protagonista y conectara con personas que llevan años viviendo fuera del país.as.