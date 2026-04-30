Del café al cine internacional: Costa Rica se abre paso en Cannes con la película Cuando el vino conoció al café, que formará parte del Marché du Film, espacio clave de la industria dentro del Festival de Cannes.

La participación del filme en este entorno representa una oportunidad para posicionar talento nacional ante actores de la industria como distribuidores, agentes de venta y plataformas de streaming.

A diferencia de la competencia oficial, el Marché du Film funciona como un punto de negociación y vitrina para producciones que buscan proyección internacional.

La producción, a cargo de Héctor Alfaro, iniciará así un recorrido que también contempla su paso por otros 12 festivales alrededor del mundo.



El filme fue producida en territorio nacional.

“Esta es una película muy interesante porque se intenta buscar alguna relación entre el vino y el café que son contrastantes, pero a la vez hay muchos puntos en los que convergen y pasa lo mismo con lo mismo con los personajes”, explicó.

Este proceso se extenderá por aproximadamente un año, periodo en el que el filme será presentado en distintos mercados y espacios de exhibición.

“El filme está por empezar la ruta de festivales y mercados en donde se lleva por diferentes partes del mundo en un año aproximadamente para mostrarla a distribuidores, agentes de venta a plataformas de streaming, entre muchas otras”, recalcó Alfaro.

Además del componente industrial, el proyecto también funciona como una vitrina del país.

“Nos sentimos todos muy orgullosos y felices, especialmente de un país al que amamos y más bien cuando observan los paisajes se sorprenden al ver la diversidad de escenarios naturales que se pueden encontrar acá”, aseguró el productor.

Con su paso por el Marché du Film, la producción buscará abrirse espacio en el circuito internacional y generar interés entre distintos actores de la industria, en una etapa clave para definir su alcance y distribución fuera de Costa Rica.