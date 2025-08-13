La boxeadora Yokasta Valle anunció la firma con la promotora Most Valuable Promotions MVP del boxeador e influenciador Jake Paul, en un evento realizado en el Estadio Nacional. Este recinto podría convertirse en un escenario muy especial para ella y su hermana, Naomy, quien ya había fichado antes para la misma casa, ya que, al firmar con esta promotora, se abre la posibilidad de que ambas peleen en ‘La Joya’ de La Sabana.

Ya lo hicieron en el Estadio Ricardo Saprissa prácticamente a estadio lleno, y ahora podrían subir de nivel al pelear en el máximo coliseo del país.

“Hay grandes posibilidades, lo quieren aquí (en el Estadio Nacional), se vio todo este apoyo que tienen, entonces créame que sí va a ser una pelea posible, fijo ahorita va a ser. Como apenas se acaba de firmar no tengo fecha todavía, pero yo sé que me van a dar una pronto”, dijo Yokasta Valle en exclusiva con Grupo Extra.

La pelea sería entre enero y abril del próximo año, esto por la época seca, por lo que muy pronto veríamos a ambas boxeadoras en el Estadio Nacional

Yokasta también comentó lo que significa firmar por esta promotora