El caso de una joven que logró frustrar un asalto aplicando técnicas similares a las artes marciales sigue generando repercusión en redes.

Mujer se defiende de asalto.

La costarricense Verónica Vargas, peleadora profesional de artes marciales mixtas (MMA) y Muay Thai, expresó su interés en entrenar personalmente a la joven, identificada como Sol Vargas, a quien calificó de tener un “instinto sorprendente”.

“Cuando vi el video narré la escena como si fuera una pelea de artes marciales: lo agarra en una llave, luego lo monta y casi que le hace ground and pound. Fue una sorpresa muy linda, qué habilidad, qué instinto“, comentó Vargas en entrevista, destacando la valentía y control que mostró la joven. Mujer que enfrentó asaltante: “tenía mucha plata en la cartera”

Verónica Vargas, de 35 años, inició en el Muay Thai y en 2017 debutó en MMA, donde mantiene un récord profesional de 5 victorias y 1 derrota.

Ha competido en Combate Global y actualmente está firmada con Fury Fighting Championship en Texas, promotora que ha servido como trampolín hacia la UFC. Además, es cinta azul en jiu-jitsu brasileño y ha sido campeona nacional en esta disciplina.

“Me gustaría conocerla en persona y entrenarla, no quiero que sea algo comercial, sino algo más personal. Creo que es importante que las mujeres sepan defenderse y que se inspiren en historias como esta“, agregó la peleadora.

El caso que se hizo viral ha generado gran apoyo en redes sociales, donde múltiples voces resaltan la importancia de la autodefensa y el empoderamiento femenino.