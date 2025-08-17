El programa de humor y entretenimiento “Pelando el Ojo” confirmó el fallecimiento de su compañero José Ricardo Carballo, quien habría muerto en un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 1, sector de La Garita de La Guácima, según confirmaron allegados en redes sociales.

Fallece integrante de “Pelando el Ojo”

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho se registró alrededor de las 2:05 a.m. del sábado, cuando por razones que aún se desconocen se produjo una colisión frontal entre dos vehículos. En el lugar falleció un hombre de apellido Carballo, de 42 años, identificado como el integrante del espacio radial.

En el mismo accidente resultaron heridos un hombre de apellido Espinosa, de 28 años, y una mujer de apellido Delgado, de 26. Espinosa fue trasladado a un centro médico, donde minutos después murió, mientras que Delgado continúa hospitalizada bajo atención médica.

La producción de Pelando el Ojo expresó su pesar mediante un mensaje en el que destacó que la alegría, talento y compañerismo de Carballo permanecerán en la memoria de sus compañeros y en la historia del programa.

El caso continúa en investigación para determinar las causas del accidente. Los cuerpos de los fallecidos fueron remitidos a la morgue judicial para la respectiva autopsia.