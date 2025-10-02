Pedro Troglio es un nombre reconocido en el fútbol centroamericano debido a su exitoso paso por el Olimpia de Honduras. En el pasado, los aficionados del conjunto saprissista pidieron en varias ocasiones que él tomara las riendas del club. Sin embargo, eso nunca sucedió.

Según los reportes que surgieron en aquel momento, se dejó entrever que el argentino no llegaría al conjunto tibaseño por un tema económico. No obstante, durante una entrevista con el periodista Feisal Rishmawy, el entrenador desmintió categóricamente esa versión.

“Tuve dos o tres veces la posibilidad de ir a Saprissa. El que me llamó fue Sergio Gila. Pero en ese momento yo estaba en Olimpia, que para todos los que trabajábamos ahí, era el mejor equipo de Centroamérica. La oferta era mejor, me ofrecían muchísimo más”, explicó el estratega.

El argentino aseguró que tuvo varias opciones para venir a Costa Rica y dirigir al Saprissa, pero el amor que sentía por Olimpia fue determinante para quedarse. Eso sí, dejó claro que la oferta realizada por los morados era mucho mejor que la que le hizo el gigante hondureño.

Además, como detalle importante, mencionó que la persona que le hizo el ofrecimiento para dirigir al Saprissa fue nada más y nada menos que Sergio Gila.