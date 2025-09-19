El cantante costarricense Pedro Capmany visitó los micrófonos de Extra Radio 92.3 FM como parte de una edición especial en conmemoración del mes patrio, donde habló con franqueza sobre su vida personal, su carrera y la situación actual del arte nacional.

Con 37 años y una trayectoria consolidada, Capmany atraviesa una etapa distinta y emotiva: la paternidad.

Desde hace más de un año, comparte su vida con su hijo André, una experiencia que, aunque desafiante, le ha traído sanación y crecimiento personal.

“Ha sido todo un reto porque no coinciden mis horarios con las trasnochadas del bebé, pero me he llegado a acostumbrar, pero ha sido lo más lindo que la vida me ha permitido sanar heridas de mi infancia”, externó.

Durante la entrevista, también se refirió a la influencia permanente de su padre, el inolvidable José Capmany, figura clave del rock costarricense.

Pedro explicó que, aunque ha intentado forjar su propia identidad como artista, el legado paterno sigue siendo una parte fundamental de su carrera.

“Esta herencia me ha costado un poco porque he estado buscando mi propia identidad y yo pienso que uno como artista nunca deja de estar en esa búsqueda y en ese cambio constante”, aseguró.

El artista también compartió con orgullo que aprendió a cantar y a tocar instrumentos, inspirado por la música de su padre, y que hacerla vivir nuevamente es parte de su misión personal y artística.

Además, recordó como se le dio la posibilidad de usar inteligencia artificial para recrear la voz de José Capmany tiempo atrás fue una experiencia emotiva y difícil.

“Pienso que, si yo el día de mañana le llegará a faltar a mi hijo, estaría muy feliz sabiendo que él pudo continuar con mis pasos. Mi padre fue todo un líder, él les enseñó a muchos otros cantantes en temas del rock como pionero de este país”, compartió.

“También pienso que hace falta más unión entre los músicos, antes había más alianzas artísticas entre cantantes o bandas, mi padre colaboró con Bernal Villegas, Marta Fonseca, incluso hasta con Pato Barraza, se ayudaban mucho entre ellos, pero en el género urbano sí existe más esa colaboración ahorita”, recalcó.

Además, expresó su inquietud por lo que considera una pérdida de identidad nacional en el ámbito musical.

Según Capmany, cada vez hay menos artistas que compongan desde la esencia costarricense, y el consumo de música extranjera ha superado a la local.

Finalmente, Pedro reflexionó sobre su propio legado, y cómo desea ser recordado por el público que lo ha acompañado durante años:

“Me gustaría que la gente me recordara por mi pasado musical y cómo los hice sentir con la música, quiero que sepan que en todas mis presentaciones lo di todo, algo que trato de aplicar no solo en la música, sino que en toda mi vida en general, pero sí pienso que aún me hace falta mucho por recorrer”, finalizó.