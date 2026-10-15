Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

El Ministerio Público brindó más detalles de la causa que se le sigue al futbolista del Club Sport Cartaginés, Carlos Barahona Jiménez, y a otros tres hombres sospechosos de integrar una banda dedicada a la extorsión cobratoria mediante la modalidad de préstamos “gota a gota”.

La Fiscalía Adjunta de Heredia confirmó que solicitará la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Barahona, así como de los otros tres imputados de apellidos Duarte (presunto líder), Artavia y Aguilar.

La audiencia para definir el futuro de los encartados quedó programada para la 1:30 p.m. de este jueves ante el Juzgado Penal de la provincia.

Suman delito de legitimación de capitales

Además de las extorsiones violentas y cobros bajo intimidación con armas de fuego que se detallaron tras los allanamientos de este miércoles en Tejar del Guarco y Guadalupe de Cartago, la representación fiscal amplió los delitos atribuidos a la organización.

A la lista de cargos se le sumó de forma oficial la presunta comisión del delito de legitimación de capitales, a raíz de la discrepancia entre las actividades económicas de los sospechosos, los montos millonarios prestados y los bienes de alto valor hallados en sus viviendas.

Durante las intervenciones policiales ejecutadas por el OIJ en el expediente 26-3327-0059-PE, las autoridades decomisaron evidencias fundamentales que refuerzan la hipótesis del lavado de dinero y extorsión, entre las que destacan:

Un arma de fuego y municiones de diversos calibres.

y municiones de diversos calibres. Vehículos de alto valor económico y alta gama utilizados por el grupo criminal.

y alta gama utilizados por el grupo criminal. Dinero en efectivo, droga y utensilios para su pesaje.

Según los informes policiales, Barahona habría cumplido un rol estratégico como nexo entre la víctima y el prestamista (Duarte), para posteriormente presuntamente ejecutar labores de intimidación para forzar el pago de sumas millonarias. Los cuatro imputados permanecerán bajo custodia a la espera de lo que resuelva el juez penal esta tarde.