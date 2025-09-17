Provo. (AFP)- Tyler Robinson, sospechoso de asesinar al activista de derecha estadounidense Charlie Kirk, compareció por primera vez ante la justicia este martes, cuando fue acusado de homicidio agravado, cargo que podría rendirle la pena de muerte.

Kirk, de 31 años y un cercano aliado al presidente Donald Trump, murió baleado el 10 de setiembre durante un evento en una universidad de Utah. Era el fundador del grupo político juvenil conservador Turning Point USA.

Según las autoridades, Robinson, de 22 años, utilizó un rifle con mira telescópica para matar a Kirk de un tiro en el cuello desde un tejado. Fue arrestado cuando se entregó a las autoridades, después de 33 horas de persecución.

Kirk, casado con Erika Kirk y padre de dos niños, utilizaba habitualmente TikTok, Instagram y YouTube para difundir sus puntos de vista conservadores, incluidas duras críticas al movimiento por los derechos transgénero.

Robinson, fue acusado de siete cargos, incluyendo el de homicidio agravado, compareció a su primera audiencia judicial que transcurrió de forma virtual.

Desde la cárcel del condado de Utah, donde permanece sin derecho a fianza, el joven apareció en cámara con un chaleco verde anti-suicidio, y luciendo una incipiente barba.

El compañero de apartamento de Robinson dijo que este confesó el crimen en varios mensajes.

“Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk, y la voy a tomar”, reza la nota.

La persona refirió además que Robinson le habría confesado el crimen en la misma conversación.

“¿Por qué lo hice?”, dijo el fiscal citando los mensajes de Robinson. “Estaba harto de su odio (refiriéndose a Charlie Kirk). Hay odio que no puede negociarse”.

La Casa Blanca dijo que perseguirá un supuesto “movimiento terrorista doméstico” de izquierda tras el asesinato del influencer, lo que despertó preocupaciones de que pueda ser utilizado para silenciar a opositores políticos.