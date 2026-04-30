La Fiscalía Adjunta de Liberia solicitará medidas cautelares contra un hombre de apellido Cruz, quien es sospechoso de participar en el asesinato de Jefferson Céspedes.

En este hecho resultó gravemente herido el hijo de Céspedes, un niño de tres años.

De acuerdo con la investigación, el 26 de abril, el imputado se trasladó en un carro desde Filadelfia hasta Guardia de Liberia, en compañía de una persona aún sin identificar.

Una vez en el sitio, se sospecha que Cruz estuvo en los alrededores, mientras que el otro sospechoso ingresó a la casa de la víctima y disparó en contra de Céspedes en al menos ocho ocasiones, provocándole la muerte en el sitio.

Durante el tiroteo, una de las balas hirió al niño, por lo que fue trasladado de emergencia al centro médico de zona y luego al Hospital Nacional de Niños, donde se mantiene hospitalizado.