Así como dominamos el área en voleibol o en el balonmano, Costa Rica también se impuso en todas las modalidades y categorías de los Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025.

Es así como logramos un total de 8 preseas, 2 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. “Sentimos el compromiso y dedicación de los muchachos. Los resultados nos motivan para seguir buscando los recursos ya que este año la Federación tuvo que cubrir entre un 85% y 90% del costo de los eventos clasificatorios”, contó Marco Taylor, director de Selecciones Nacionales.

Los oros fueron para Gloriana Quesada (CRI) y Adriana Rojas (XCO), mientras que las platas las recibieron Cristel Espinoza (XCO), Carlos Herrera (XCO) y Donovan Ramírez (CRI). Los bronces los lograron Gabriel Rojas (ruta), Milagro Mena (ruta) y José Pablo Chavarría (bicicross).